Эксперты подсчитали возможные заработки классиков. Самым богатым оказался Лев Толстой

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Книжный сервис "ЛитРес" ко Всемирному дню книги и авторского права подсчитал, сколько бы зарабатывали русские писатели-классики на своих изданных книгах, живи они в современном мире. Самым преуспевающим среди них оказался Лев Толстой, говорится в поступившем в ТАСС сообщении компании.

"Больше всех в современной России зарабатывал бы Лев Толстой: его ежемесячный доход от продажи электронных и аудиокниг составлял бы не менее 1,142 млн рублей в месяц (до вычета налогов)", - отметили в компании.

На втором месте - Антон Чехов с 1,1 млн рублей в месяц. Замыкает тройку Александр Пушкин. Он зарабатывал бы более 800 тыс. рублей ежемесячно.

Также в пятерке самых коммерчески успешных классиков оказались Федор Достоевский и Николай Гоголь. Автор "Преступления и наказания" по современным меркам вел бы не самый бедный образ жизни: его ежемесячный доход составлял не менее 780 тыс. рублей, а вот у Гоголя была бы "зарплата" около 490 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в топ-10 классиков с самыми высокими ежемесячными доходами от продажи электронных и аудиокниг вошли Александр Куприн (более 317 тыс. рублей), Иван Тургенев (более 318 тыс. рублей), Михаил Лермонтов (более 250 тыс. рублей), Максим Горький (более 240 тыс. рублей) и Сергей Есенин (около 200 тыс. рублей).

Проанализированы были данные по российским писателям, книги которых находятся в общественном достоянии, то есть имущественные авторские права на них уже истекли. Сначала было подсчитано количество проданных экземпляров и бесплатно скачанных произведений в электронном и аудиоформате за последние пять лет. Затем аналитики сервиса оценили продажи, бесплатные скачивания, среднюю долю платных покупок от покупок и скачиваний и среднюю цену продажи книг современных независимых писателей - авторов платформы "ЛитРес: Самиздат". Следующим шагом полученные данные были экстраполированы на классиков, и определены их роялти - процент с продаж произведений - за пять лет по ставке независимых авторов. Далее топ-классиков был проранжирован по среднему доходу в месяц (до вычета налогов).