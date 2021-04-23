В ФРГ готовы использовать вакцину "Спутник V" в случае ее одобрения регулятором ЕС

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Германия не видит преград для использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Об этом в пятницу на пресс-конференции в Белграде заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы всегда говорили, что если Евросоюз одобрит вакцину, мы не видим [преград], почему бы нам ее не использовать, однако главное условие - это [ее] одобрение [ЕМА]", - отметил Маас.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.