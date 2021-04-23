Генпрокурор РФ заявил, что ветераны ведут неравный бой с чиновниками при нарушении их прав

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, сталкивающиеся с нарушением своих прав, оценивают ситуацию как неравный бой с чиновниками. Об этом заявил в пятницу генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Он напомнил, что в год 75-летия Победы значительные усилия органов власти были обращены на обеспечение социальных гарантий ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. "Вместе с тем испытавшие все тяготы войны ветераны, обращаясь к нам по поводу нарушения их прав, порой характеризуют ситуацию как неравный бой с чиновниками", - отметил Краснов.

"К счастью, такие случаи единичны, но они есть", - добавил он. Так, в Нижегородской области потребовались меры реагирования для восстановления прав пожилой женщины, которую в преддверии 9 мая не только оставили без выплаты, но и незаконно лишили статуса "Труженик тыла". Случаи отказов в выплатах в связи с 75-й годовщиной Победы выявлены в республиках Бурятия, Хакасия, Красноярском, Ставропольском краях, Брянской, Вологодской, Мурманской, Свердловской, Челябинской областях и городе Симферополе. "Все эти нарушения оперативно устранялись", - сообщил генпрокурор.

По его словам, на постоянном контроле находились вопросы обеспечения жильем ветеранов и членов их семей. За 2020 год количество нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилось втрое, но еще не все обеспечены жильем. "Причем эта цифра ежемесячно меняется, в том числе и в результате удовлетворения судом исков прокуроров о постановке на учет ветеранов. В таких условиях свою задачу мы видим в том, чтобы досконально разбираться с каждым конкретным случаем", - отметил Краснов.