Абызов попал в тюремную больницу с подозрением на COVID-19

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и ряде других преступлений, положили в тюремную больницу "Матросской Тишины" с подозрением на COVID-19. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Абызова госпитализировали с подозрением на COVID-19 в тюремную больницу. Результат его анализа пока не готов", - сказал собеседник агентства. Адвокат Абызова Александр Аснис в беседе с ТАСС не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Известно, что Абызов находился в одной камере СИЗО "Лефортово" с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, у которого ранее выявили коронавирус.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо Абызова, стали еще восемь человек.