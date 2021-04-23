Генпрокурор внес представление главе ФФОМС из-за нарушений в его работе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов внес представление руководителю Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) из-за нарушений в работе этой организации. Об этом он заявил в пятницу, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, в 2020 году в ходе прокурорских проверок был выявлен ряд нарушений в деятельности ФФОМС. "Им ненадлежаще реализовывались полномочия по изучению территориальных программ, гарантирующих бесплатное оказание гражданам медицинской помощи. В результате устанавливаемый в регионах объем финансирования медпомощи не обеспечивал реальную потребность людей в медицинских услугах (Республика Адыгея, Алтайский край, Ивановская область и др.). По этим и другим нарушениям руководителю фонда мною внесено представление", - отметил генпрокурор.

Говоря о здравоохранении в целом, он подчеркнул, что 2020 год стал для системы периодом серьезных испытаний, благодаря предпринятым колоссальным усилиям она выстояла. "Но, к сожалению, не всегда гарантированные государством и фактически выделенные средства поддержки доходили до врачей, медсестер, водителей скорой помощи. Прокурорами вскрыты многочисленные случаи занижения или неначисления указанных выплат, средствами надзора обеспечено перечисление 2,5 млрд рублей 86 тыс. работников медицинских учреждений", - сказал Краснов.

Реакции прокуроров потребовали и нарушения при оказании плановой и скорой медицинской помощи, перепрофилировании лечебных учреждений. "По представлениям прокуроров во многих регионах в больницах запущены в эксплуатацию аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС), восстановлена работоспособность томографов, обеспечен нормативный уровень охвата населения исследованиями на COVID-19", - сообщил генпрокурор.