Генпрокурор РФ сообщил, что уровень загрязненности воздуха остается высоким в 40 городах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Уровень загрязненности воздуха остается высоким не менее чем в 40 городах России, а действующая сеть мониторинга не отвечает современным требованиям. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"В 40 городах страны уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как высокий и очень высокий, - отметил он. - Действующая государственная сеть мониторинга не в полной мере отвечает установленным требованиям, зачастую основана на эксплуатации устаревших технических средств".

По словам генпрокурора, несмотря на возросшую необходимость активизации наблюдения за состоянием окружающей среды, между Росгидрометом и Росприроднадзором надлежащее взаимодействие не налажено. О существующих проблемах, отметил Краснов, проинформирован глава правительства.

В целом, подчеркнул генпрокурор, проведенные в 2020 году надзорные проверки показали, что несмотря на принимаемые органами власти меры, все компоненты природной среды надлежащим образом не защищены. Прокуроры выявили 282 тыс. нарушений законодательства об экологии и защите окружающей среды, по материалам прокуроров возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел.

Напомнив, что экологическая тема была подробно затронута в послании президента, Краснов заверил, что "прокуроры усилят надзор за выполнением уполномоченными органами своих обязанностей по контролю за крупнейшими предприятиями-загрязнителями и обеспечению возмещения вреда окружающей среде".