ГП РФ проверит реализацию импортозамещения в ОПК и работу "дочек" Роскосмоса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура России в ближайшее время проведет широкомасштабную проверку реализации программы импортозамещения на предприятиях ОПК, а также проверит работу дочерних предприятий Роскосмоса. Об этом сообщил в пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

"Несмотря на длительный период реализации программы импортозамещения, почти пять лет, в этой области тоже не без проблем, - отметил он. - В связи с этим в ближайшее время начинаем широкомасштабную проверку всех мероприятий импортозамещения, предусмотренных соответствующими планами-графиками".

"Кроме того, проверим выполнение законодательства о гособоронзаказе дочерними и зависимыми обществами госкорпорации "Роскосмос", - сообщил Краснов.

В целом, по его словам, результаты прокурорских проверок госзаказчиков оборонной продукции, а также крупнейших предприятий отрасли, "а всего их за год проверено более 8 тыс., свидетельствуют о положительных изменениях в сфере ОПК". Краснов уточнил, что удалось добиться укрепления финансовой дисциплины, исключить из стоимости военной продукции необоснованно заявленных расходов более чем на 18 млрд рублей, обеспечить выполнение гособоронзаказа почти на 100%.

"Вместе с тем проблем еще много. Основными из них являются нарушение сроков выполнения работ в рамках гособоронзаказа, хищение, нецелевое расходование выделенных на него бюджетных средств, использование контрафактной продукции при ремонте и создании новых образцов вооружения и военной техники", - отметил генпрокурор.