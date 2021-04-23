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Пандемия COVID-19
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Путин 23 апреля заслушает доклады о борьбе с коронавирусом в России

Доклады представят профильный вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу заслушает доклады о ситуации с распространением коронавируса в российских регионах и ходе прививочной кампании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что Путин в пятницу работает в Кремле. "В середине дня президента пробрифингуют по ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что доклады представят профильный вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Доложат ему о том, как обстоят дела и с вакцинацией, и в целом по регионам как эпидобстановка развивается", - пояснил пресс-секретарь президента.

В первой половине дня у Путина также запланировано два международных телефонных разговора, добавил Песков. Кроме того, глава государства в пятницу проведет непубличные рабочие встречи.

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Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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