Путин 23 апреля заслушает доклады о борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу заслушает доклады о ситуации с распространением коронавируса в российских регионах и ходе прививочной кампании. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин в пятницу работает в Кремле. "В середине дня президента пробрифингуют по ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что доклады представят профильный вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Доложат ему о том, как обстоят дела и с вакцинацией, и в целом по регионам как эпидобстановка развивается", - пояснил пресс-секретарь президента.

В первой половине дня у Путина также запланировано два международных телефонных разговора, добавил Песков. Кроме того, глава государства в пятницу проведет непубличные рабочие встречи.