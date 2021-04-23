В Крыму сняли ограничения на проведение массовых мероприятий в День Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма сняли введенные из-за пандемии ограничения на проведение 9 мая мероприятий, посвященных Дню Победы. Соответствующие поправки к указу о режиме повышенной готовности опубликованы в пятницу на сайте Совета министров республики.

Указом в регионе по-прежнему запрещены все массовые мероприятия, спортивные игры ограничены 50-ю участниками и 10% зрителей. Власти рекомендуют лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.

Также поправками сняты ограничения на проведение 24 апреля в парке им. Ю. А. Гагарина в Симферополе мероприятий, приуроченных к 20-летию основания Всероссийского студенческого корпуса спасателей, общим количеством участников не более 200 человек.

С начала пандемии в регионе выявили около 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Сейчас в день фиксируют около 100 новых инфицированных. С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.