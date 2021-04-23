Кремль проверит историю с высадкой пассажиров из самолета в Чите ради полета губернатора

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кремль проверит информацию о случае в читинском аэропорту в ноябре 2020 года, когда ради перевозки губернатора Забайкалья Александра Осипова были высажены пассажиры рейсового самолета.

Отвечая на вопросы журналистов в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ничего не слышал об этой истории, поэтому "хотел бы удостовериться, что это так". По его словам, информация выглядит странно.

"То есть, речь идет о том, что людей с билетами высадили из рейсового самолета? Вы знаете, я бы сначала проверил. Мы обязательно проверим эту информацию", - сказал Песков. Он добавил: "Честно говоря, с трудом в это верится".

22 апреля пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что авиакомпания "Ангара" была оштрафована на 20 тыс. рублей за шестичасовую задержку рейса Чита - Чара в ноябре 2020 года. Как ранее выяснила рабочая группа при краевом правительстве, представитель "Ангары" 20 ноября прошлого года высадил пассажиров рейсового самолета и разместил в нем главу Забайкалья и сопровождающую его делегацию. Причиной стала поломка судна, на котором должен был лететь губернатор. При этом комиссия не нашла подтверждения, что на решение авиакомпании повлияли чиновники.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, таким образом были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в билете.