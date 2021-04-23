Краснов считает, что закон позволяет бороться с вмешательством во внутренние дела России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Нынешнее законодательство позволяет противодействовать иностранному вмешательству во внутренние дела России, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Если будет необходимость, будут инициироваться изменения в законодательство. На данный момент мы справляемся", - сказал он, отвечая в Совете Федерации на вопросы сенаторов.

Ранее Краснов сообщил, что прокуроры уделяют значительное внимание работе по защите интересов государства от иностранного вмешательства. В связи с попытками оказать влияние на общественно-политическую ситуацию в стране Генеральной прокуратурой в 2020 году признаны нежелательными в России 12 иностранных и международных неправительственных организаций.