Попова: заболеваемость COVID-19 в России снижается медленнее, чем раньше

"Мы в течение ряда недель видим замедление темпов снижения [заболеваемости]. Если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше 1% за последние три недели. Мы практически стоим [на месте]", - сказала она.

По ее словам, российские специалисты пока не получили данных, что британский штамм коронавируса передается быстрее других. Он, как и южноафриканский, также не обладает "особой устойчивостью" в окружающей среде, заявила Попова.

"Считается, что британский штамм чуть быстрее передается, чем обычный. Пока в исследованиях мы таких данных не получили. <...> Ни один, ни второй (южноафриканский - прим. ТАСС) штамм не обладают особой устойчивостью в окружающей среде, что для нас было важно. Они чувствительны ко всем дезинфиктантам", - сказала она.

Попова добавила, что исследования показывают, что хорошие высокие титры антител защищают и от южноафриканского штамма. "И каких-либо особенностей по поствакцинальному иммунитету мы в своих исследованиях не заметили. Мы их не обнаружили, мы говорим о том, что иммунитет после российских вакцин защищает от всех сегодня доступных нам <...> штаммов", - отметила она.

О штаммах коронавируса

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что более 190 случаев заражения британским и свыше 20 южноафриканским штаммами коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля.

О формировании мутировавшего варианта коронавируса в Сибири Попова сообщала еще в ноябре 2020 года. При этом позже в пресс-службе Роспотребнадзора журналистам сообщили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом.