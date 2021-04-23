Попова: Россия ужесточила эпидемиологический контроль на границе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор ужесточил эпидемиологический контроль на границе из-за ситуации с коронавирусом, заявила в пятницу глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Мы усилили санитарно-карантинный контроль на границе, он стал более плотным", - сказала она.

Попова добавила, что контроль был ужесточен не только в воздушных пунктах пропуска, но и морских, автомобильных, пешеходных. Она также напомнила, что с 1 мая вернувшиеся из-за границы россияне должны будут два раза сдать тест на коронавирус. По словам главы Роспотребнадзора, такие меры позволят не допустить взрывного распространения мутаций коронавируса.

"На сегодняшний день, исходя из всего комплекса знаний об эпидситуации в РФ, можно говорить об отсутствии очень опасных тенденций развития эпидпроцесса. Но как бы люди ни устали, маски, социальная дистанция, дезинфекция должны соблюдаться", - заключила Попова.