Дни между майскими праздниками сделают нерабочими

Попова обратилась к президенту с этим предложением во время совещания в пятницу. Она сообщила, что такая просьба продиктована консультациями с вице-премьером Татьяной Голиковой, коллегами, учеными и врачами. "Если бы это [сделать дни между майскими праздниками нерабочими] было возможно, это позволило бы сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. <...> В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен. Я прошу вас очень нас поддержать", - сказала она.

"Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем", - сказал Путин.

Обращаясь к главе Роспотребнадзора, Путин подчеркнул, что неоднократно и на федеральном и на региональном уровне призывал коллег прислушиваться к мнению специалистов, вирусологов, тех, кто непросто профессионально разбирается в подобных вопросах, но и борется с инфекцией, и в последний год получил разностороннюю, глубокую информацию.