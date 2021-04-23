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Песков заявил, что речь о новом локдауне на майские праздники не идет

Так представитель Кремля ответил на вопрос, последует ли за соответствующим указом президента рекомендация или требование ограничить работу баров, ресторанов и музеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина сделать дни между майскими праздниками нерабочими не предполагает введение нового локдауна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никакой речи о локдауне не идет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, последует ли за соответствующим указом президента рекомендация или требование ограничить работу баров, ресторанов и музеев на этот период.

Песков уточнил, что новые нерабочие дни в мае коснутся большей части чиновников, но не всех. "Многие органы госвласти работают в условиях ненормированного рабочего дня, поэтому, конечно, большая часть тоже будет на выходных, все-таки это связано с эпидемиологической обстановкой, - сказал он. - Но те, кто должен быть на работе, те будут работать".

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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