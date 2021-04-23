В Нижнем Новгороде представили талисманы празднования 800-летия города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Талисманами 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода станут дятел Гор и олененок Нино, в пятницу их представили жителям города.

"Олень - достаточно понятный символ, это символ Нижнего Новгорода, а дятел появился из-за Дятловых гор, на которых основан наш город. В первоначальном эскизе на рогах у него [оленя] были ленты, которые можно увидеть на набережной", - сказал на презентации талисманов их автор студент Никита Киселев.

Как рассказал журналистам замгубернатора области, министр культуры региона Олег Беркович, символы выбирали по конкурсу в социальной сети "ВКонтакте", страницу с которым просмотрело более 1 млн пользователей. "Мы получили 220 работ, порядка миллиона просмотров у этой страницы в социальной сети было. Затем прошло народное голосование, по итогам которого победили эти два симпатичных персонажа", - сказал Беркович.

Он отметил, что ростовые куклы и игрушки с персонажами будут производиться в Нижнем Новгороде. "Они производятся здесь, что тоже большая редкость, так как чаще всего - в 99% случаев - такие игрушки производятся в Китае. Мы же не пошли по этому пути", - добавил замгубернатора.

Также в пятницу на главной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской - открылся первый в городе флагманский магазин с продукцией к юбилею. Здесь представлены одежда с праздничной символикой, изделия народных художественных промыслов, которыми славится Нижегородская область, книги местных авторов, игрушки.

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Основное празднование 800-летия города пройдет с 19 по 21 августа. Торжества начнутся в июне, в программу подготовки включены более 30 событий, главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций. Ранее к юбилею в Нижнем Новгороде прошла процедура гашения марки, также на улице Большой Покровской открыли вторые часы обратного отсчета. Первые появились на Нижневолжской набережной за 800 дней до празднования юбилея.