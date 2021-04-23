Мишустин осмотрел в Грозном строящуюся специальную общеобразовательную школу-интернат

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Чечню осмотрел строящуюся специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с нарушением интеллекта.

В сопровождении вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, главы Чечни Рамзана Кадырова глава правительства осмотрел помещения, в которых после завершения строительства будут располагаться учебные классы и жилые комнаты. Также он пообщался с родителями детей, которые будут ходить в эту школу после ее открытия, которое запланировано на 1 сентября. В школе смогут обучаться 198 детей.

Премьеру также была проведена презентация специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с задержкой психического развития, строительство которой также закончится в текущем году.

Там же Мишустину рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее также планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил Мишустин, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне.

Строительство коррекционной школы для детей с нарушением интеллекта начато в Чеченской Республике в 2020 году в рамках госпрограммы развития СКФО. Стоимость проекта 813 млн 974 тыс. рублей. Открыть учреждение планируется в сентябре текущего года, что позволит в круглосуточном режиме обеспечить образованием по адаптированным основным общеобразовательным программам 198 детей. В общеобразовательных организациях республики обучается 339 детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями, 177 детей-инвалидов с расстройством аутистического спектра и 26 детей со сложными дефектами.

До принятия решения о строительстве вышеуказанных школ в республике отсутствовали учреждения для детей с нарушением интеллектуального развития и функционировала только одна школа-интернат для детей с задержкой психического развития на 96 ученических мест.