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"Медуза" вошла в реестр СМИ-иноагентов

Интернет-издание зарегистрировано в Латвии
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Русскоязычное интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минюста России.

"23 апреля во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014 г.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минюст включил в реестр издание "Первое антикоррупционное СМИ".

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