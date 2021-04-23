Матвиенко предложила обсудить возможность переноса части новогодних выходных дней на май

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает изучить и обсудить целесообразность переноса части праздничных новогодних дней на май.

"Если посмотреть количество выходных дней, их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней", - сказала она журналистам в пятницу. "Может быть, провести социологический опрос, узнать мнение граждан. Многие говорят, что январские праздники очень длинные <...>. Может быть, за счет уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни. Надо это пообсуждать", - добавила она.

По ее словам, для многих длинные январские праздники являются невостребованными.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ.