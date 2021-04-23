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Мишустин заявил, что вакцинация позволит защититься от осложнений

Пандемия еще не побеждена, напомнил премьер-министр России

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Масштабная вакцинация от коронавируса позволит защититься от дальнейших осложнений, пока пандемия еще не до конца побеждена. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в пятницу во время рабочей поездки в Грозный, где он посетил Республиканский перинатальный центр и пообщался с врачами и медработниками.

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"В это сложное время, когда пандемия пришла в нашу страну и в Чеченскую Республику, вы все герои, - сказал Мишустин, обращаясь к медикам. - Все работали, и президент об этом часто говорит, с полной отдачей".

Отметив усилия врачей в борьбе с распространением инфекции, премьер подчеркнул, что "пусть пандемия не до конца побеждена, но мы точно понимаем, что широкая масштабная вакцинация сегодня нам позволит защититься от всех дальнейших осложнений".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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