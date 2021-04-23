Мишустин заявил, что вакцинация позволит защититься от осложнений

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Масштабная вакцинация от коронавируса позволит защититься от дальнейших осложнений, пока пандемия еще не до конца побеждена. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в пятницу во время рабочей поездки в Грозный, где он посетил Республиканский перинатальный центр и пообщался с врачами и медработниками.

"В это сложное время, когда пандемия пришла в нашу страну и в Чеченскую Республику, вы все герои, - сказал Мишустин, обращаясь к медикам. - Все работали, и президент об этом часто говорит, с полной отдачей".

Отметив усилия врачей в борьбе с распространением инфекции, премьер подчеркнул, что "пусть пандемия не до конца побеждена, но мы точно понимаем, что широкая масштабная вакцинация сегодня нам позволит защититься от всех дальнейших осложнений".