В ГД внесли законопроект о стипендиях для студенток с детьми

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия") в пятницу внесла в нижнюю палату законопроект о праве на государственную социальную стипендию для одиноких беременных студенток и одиноких студенток, воспитывающих ребенка до трех лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Размер стипендии при этом предлагается установить на уровне не ниже прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. При этом стипендия должна выплачиваться на протяжении периода обучения в случае, если указанные женщины не получают государственную социальную помощь.

Автор законопроекта отмечает, что при его принятии необходимо будет внести поправки в постановление правительства о формировании стипендиального фонда.