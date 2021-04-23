Совфед одобрил закон о наделении тренеров статусом педагога

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, наделяющий тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников.

Законом вводится понятие "тренер-преподаватель". Это физлицо, которое "имеет соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами и обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов". Как поясняли ранее в кабмине, тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Закон должен вступить в силу с января 2023 года. Тренеры, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, до вступления закона в силу будут переведены на должности тренера-преподавателя или старшего тренера-преподавателя с их письменного согласия не позднее 1 сентября 2023 года, но не ранее "момента выдачи указанным организациям временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на занятие педагогической деятельностью".

Стаж работы в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет пройти аттестацию. Квалификационные категории тренеров планируется зачесть как квалификационные категории педагогических работников. Также законопроектом уточняется содержание спортивной подготовки. Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Минспорта РФ.

Организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, выделяются в отдельную категорию - "дополнительные образовательные организации спортивной направленности". Прописываются обязанности таких организаций. В частности, они должны обеспечивать участие обучающихся в соревнованиях и медобследование, а также проводить аттестации тренеров-преподавателей, бороться с использованием допинга и информировать об ответственности за его применение, обеспечивать учащихся спортоборудованием, экипировкой и инвентарем, обеспечивать их проезд и проживание в период соревнований. В структуре таких организаций могут создаваться интернаты, предусматривающие проживание обучающихся.