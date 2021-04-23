Житель острова Сардиния добился вакцинации только после объявления голодовки

РИМ, 23 апреля. /ТАСС/. Житель итальянского острова Сардиния - мужчина, страдающий разными патологиями - объявил голодовку, чтобы добиться записи на вакцинацию от коронавируса. Как сообщает в пятницу газета " Новая Сардиния ", после четырех дней голодной забастовки ему назначили прививку на 14 мая.

У мужчины большой опыт борьбы за права, в прошлом он был профсоюзным деятелем. Мужчина заявил, что продолжит акции протеста, в том числе голодая, чтобы отстаивать право на скорейшую вакцинацию других людей, находящихся в его положении.

На острове, как и почти повсюду в Италии, сообщается о нехватке вакцин. Так, "Новая Сардиния" сообщает, что в портовом городе Олбия пришлось отправить домой всех записавшихся на вакцинацию в возрасте старше 60 лет, поскольку закончились дозы шведско-британской вакцины AstraZeneca, которая рекомендована к применению в Италии в этой возрастной группе.

Чрезвычайный комиссар по предотвращению пандемии Франческо Паоло Фильиуоло в четверг объявил, что в ближайшие две недели в Италию поставят более 5 млн доз вакцин, тогда как в мае ожидаются в целом 15 млн. Ранее правительство заявило целью делать по 500 тыс. прививок в день. Пока удалось достигнуть рекордных почти 350 тыс. инъекций по стране. В приоритетном порядке прививаются пожилые и больные люди, а также представители ряда профессий, в том числе медработники, преподаватели, полицейские и военные.

Согласно данным Минздрава, на данный момент всего сделано 16 684 215 уколов, число полностью иммунизированных граждан, завершивших цикл из двух доз, приближается к 5 млн.

26 апреля в стране предусмотрены послабления карантина, которые преимущественно будут распространяться на области с умеренными эпидемиологическими рисками. Таких на данный момент большинство из 20 регионов при среднем коэффициенте распространения вируса 0,81, который снизился за последнюю неделю с 0,85.

Общее число инфицированных в стране достигло почти 4 млн человек, из которых более 118 тыс. умерли, более 3,3 млн вылечились.