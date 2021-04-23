Мишустин заявил об улучшении ситуации с детской смертностью в России

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Ситуация с младенческой и детской смертностью в России улучшается, фиксируется снижение этого показателя, даже несмотря на пандемию. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения в Грозном Республиканского перинатального центра.

"Самое главное - рождение жизни новой. Очень приятно, что сегодня мы видим такие результаты, что с младенческой смертностью, с детской смертностью гораздо все лучше. Мы фиксируем уменьшение этого показателя, несмотря даже на такой год пандемийный", - сказал Мишустин.

Премьер поблагодарил медиков за эту работу. Он также поинтересовался, хватает ли центру машин скорой помощи, напомнив, что президент в своем послании парламенту уделил внимание в том числе вопросу оснащения медучреждений такими автомобилями.