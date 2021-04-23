Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов

СОФИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Минздрав Болгарии принял решение открыть границу для туристов с 1 мая. Об этом в пятницу на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов.

"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса; отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест; справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - сообщил Ангелов.

Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.

Общее число инфицированных в стране достигло 394 594, сообщается в пятницу на информационном портале Минздрава страны. За минувшие сутки умерли 103 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 721.