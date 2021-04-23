{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов

Путешественникам нужно будет иметь при себе один из трех видов медицинских документов, указали в Минздраве страны
© REUTERS/Stoyan Nenov

СОФИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Минздрав Болгарии принял решение открыть границу для туристов с 1 мая. Об этом в пятницу на брифинге сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Костадин Ангелов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов - сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса; отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест; справку о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - сообщил Ангелов.

Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.

Общее число инфицированных в стране достигло 394 594, сообщается в пятницу на информационном портале Минздрава страны. За минувшие сутки умерли 103 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 15 721.

Теги
БолгарияПандемия COVID-19
В Москве сильный ветер повалил до 10 деревьев и повредил несколько машин
Информация о жертвах и пострадавших не поступала
Читать полностью