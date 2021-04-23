Членам ОНК запретят разглашать данные заключенных без их согласия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Членам Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) запретят разглашать сведения о заключенных без их согласия. Как сообщили ТАСС в Общественной палате РФ. Об этом сказано в новом кодексе этики наблюдателей, который был принят в пятницу.

"В новом кодексе этики вводится запрет на разглашение без согласия лиц, находящихся в местах принудительного содержания, информации, полученной по результатам проведения общественного контроля, использование ее в своих профессиональных интересах или интересах третьих лиц", - сказали ТАСС в пресс-службе Общественной палаты.

Кроме этого, одной из основных поправок, внесенных в кодекс, стало уточнение того, что члены ОНК не могут выступать от имени всей комиссии, не будучи на это уполномоченными. Также им предписывается контролировать свое поведение и не допускать неуважительного отношения к своим коллегам.

В случае нарушения членом ОНК норм кодекса его поведение может быть рассмотрено на заседании комиссии. При неоднократном или грубом нарушении наблюдателя могут исключить из комиссии. "ОНК или руководящий коллегиальный орган общественного объединения, выдвинувший кандидатуру члена ОНК, вправе принять решение о направлении в Общественную палату Российской Федерации представления о досрочном прекращении полномочий члена ОНК в случае грубого нарушения им кодекса. Грубым нарушением признается однократное нарушение членом ОНК норм кодекса, повлекшее наступление негативных последствий, а также их систематическое нарушение (два и более случая) в действующем составе ОНК", - сообщили агентству.