В Пензенской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до 31 мая

ПЕНЗА, 23 апреля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года в Пензенской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко на заседании антитеррористической комиссии в правительстве региона.

"Принято решение продлить режим повышенной готовности до 31 мая 2021 года. Соответственно, все те меры, которые предписаны к соблюдению, сохраняются", - отметил Мельниченко.

В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, сохраняется режим самоизоляции.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 44 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 41 640 человек выздоровели, 605 пациентов умерли.