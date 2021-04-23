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На Кубани опровергли информацию о задержании координатора ростовского штаба Навального

О задержании Ксении Середкиной сообщили ее коллеги из краснодарского штаба

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Полиция Краснодарского края опровергла информацию о задержании в Ейске координатора штаба Алексея Навального в Ростовской области Ксении Середкиной. Об этом журналистам в пятницу сообщили в краевом ГУ МВД России.

Ранее краснодарский штаб Навального опубликовал информацию о том, что Середкину якобы задержали в Ейске, информации о ее дальнейшем местонахождении не было.

"Сегодня в ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы задержании сотрудниками полиции в городе Ейске гражданки Середкиной. Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудники полиции не задерживали вышеупомянутую гражданку", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
 

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