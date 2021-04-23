Рыбопромышленный колледж в Архангельске может стать базовым для отрасли

СВЕТЛОГОРСК /КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 23 апреля. / ТАСС/. Архангельский морской рыбопромышленный колледж может стать базовым для рыбодобывающей отрасли и готовить кадры для другим регионов, заявил в пятницу на расширенном заседании коллегии Росрыболовства в Светлогорске Калининградской области губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Нам удалось сохранить рыбопромышленный колледж в Архангельске, он функционирует в структуре Северного Арктического федерального университета (САФУ) <...>. Просим рассматривать это учебное заведение как базовое. Мы можем готовить персонал не только для Архангельской области, но и в целом для отрасли", - сказал Цыбульский, обращаясь к главе Росрыболовства Илье Шестакову.

Колледж готовит специалистов по морскому судовождению, эксплуатации электрооборудования, холодильных установок, промышленному рыболовству. Несколько лет колледж был филиалом Мурманского государственного технического университета, с 2020 года входит в структуру САФУ. "Мы будем осуществлять инвестиции для развития материально-технической базы нашего техникума", - добавил губернатор.