Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Киркорова €780 тыс. в пользу латвийского банка

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова €780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV. Об этом ТАСС рассказал представитель артиста Александр Добровинский.

"Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка, который рассчитывал отсудить у Филиппа Киркорова почти €4 млн. В прошлом месяце мы одержали победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде. На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору", - сказал он.

В декабре 2019 года Таганский суд принял решение, по которому Киркоров должен был выплатить латвийскому банку ABLV долг в размере €651 тыс., а также неустойку, проценты и штраф. Позже Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

ABLV изначально требовал от певца €3,9 млн, но Таганский суд взыскал с него около €780 тыс.