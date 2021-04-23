Сотрудники более 200 отелей и санаториев Крыма привились от COVID-19 к началу турсезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники более чем 200 отелей и санаториев Крыма - около 3 тыс. человек - прошли вакцинацию от коронавируса к началу курортного сезона, сообщили журналистам в пятницу в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Ранее представители отрасли сообщали, что высокий сезон в Крыму начнется уже в начале мая - бронирование в некоторых курортных зонах, в первую очередь - в Ялте, приближается к 100%.

"Мы стараемся сделать вакцинацию максимально доступной, обеспечив ее проведение на предприятиях и в непосредственной близости от средств размещения. Сейчас проходит централизованная вакцинация сотрудников средств размещения, более 3 тыс. уже вакцинированы, в ближайшее время получат вакцину еще не менее 4,5 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

Уточняется, что прививку сделали сотрудники более чем 200 средств размещения. При этом наиболее интенсивно работа ведется в апреле, когда перед началом сезона предприятия туристической отрасли нанимают сотрудников. "В республике сняты некоторые ограничения, но эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики для того, чтобы сохранить свое здоровье и своих родных и близких", - приводит пресс-служба слова Волченко.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.