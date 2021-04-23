В Минобрнауки заявили, что вакцина "Ковивак" появится до 25 апреля в 18 регионах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса нового типа "Ковивак", разработанная центром им. М. П. Чумакова, до 25 апреля появится в поликлиниках 18 регионов России. Об этом в пятницу сообщается в официальном Telegram -канале Минобрнауки РФ.

"До 25 апреля "Ковивак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что вакцина сделана по классической методике и является цельновирионной, то есть содержит полноценный вирус, а не его часть. Из-за этого она может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса. Клинические исследования подтвердили полную безопасность вакцины и низкую реактогенность. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

"Ковивак" разработана группой молодых российских ученых в подведомственном Минобрнауки России Научном центре им. М. П. Чумакова РАН для профилактики коронавирусной инфекции. Минздрав России зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак" 19 февраля. Поставки вакцины в гражданский оборот начались 28 марта 2021 года. Планируемое производство составит 1 млн доз в месяц.