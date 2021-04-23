Мишустин ознакомился с работой научных центров нефтяного университета в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в пятницу в ходе рабочей поездки в Чечню Грозненский государственный нефтяной технический университет (ГГНТУ) им. академика М. Д. Миллионщикова.

Главу кабмина сопровождали руководитель региона Рамзан Кадыров, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, курирующий в том числе вопросы социально-экономического развития Северного Кавказа, полпред на Северном Кавказе Юрий Чайка, глава МЭР РФ Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также ректор ГГНТУ Магомед Минцаев и ректор Чеченского госуниверситета (ЧГУ) Заурбек Саидов.

Премьер ознакомился с работой научно-технического центра коллективного пользования "Недра", руководитель которого Магомед Лабазанов рассказал о геологических исследованиях, которые студенты проводили на месте строительства гидроэлектростанции "Башенная" в регионе. Центр также представляет инженерные исследования для Грозненской ГЭС, курорта "Ведучи", и других объектов.

Мишустин поинтересовался, много ли в центре молодых специалистов. Лабазанов подчеркнул, что центр делает акцент на подготовку специалистов из числа студентов и аспирантов ГГНТУ. Участие в проектах центра "Недра" позволяет студентам и аспирантам набирать профессиональный опыт еще в процессе обучения.

Нанотехнологии

О работе научно-исследовательского центра коллективного пользования "Нанотехнологии и наноматериалы" рассказал премьеру проректор университета по научной работе Магомед Сайдумов. Здесь занимаются разработкой новых композитных материалов с высокими характеристиками прочности, при этом использовать стараются в основном местное сырье. По словам Сайдумова, разработки центра уже используются на таких объектах, как Грозненская ТЭС, Грозненский госуниверситет, а также в строительстве 102-этажного небоскреба "Ахмат тауэр" высотой более 400 метров. В частности, проректор показал Мишустину образец высокотехнологичной арматуры, которая используется на стройке высотки.

Мишустин, комментируя доклад, отметил, что материаловедение - это сложнейшая наука, "это одно из непростых испытаний наряду с сопроматом". Он подчеркнул, что работа, которую ведет центр, "возможна только в очень профессиональном коллективе". "Надеюсь, что вы продолжите именно здесь создавать новые материалы, может быть, что откроете, что будет еще лучше, прочнее", - добавил глава кабмина.

Затем Мишустин отправился центр высоких технологий "Хайпарк" при университете. Как рассказал Минцаев, центр был создан с учетом запросов студентов. Его спроектировали две студентки архитектурного факультета вуза.

"Хайпарк"

В "Хайпарке" председатель правительства РФ осмотрел лабораторию виртуальной, смешанной и дополненной реальности. Директор парка Мансур Арсанукаев презентовал созданный студентами образовательный проект по подготовке кадров рабочих специальностей. Проект позволяет в режиме виртуальной реальности обучаться сборке двигателей и других механизмов, тем самым экономя ресурсы на покупке физического обучающего оборудования.

Арсанукаев подчеркнул, что "Хайпарк" подводит студентов-разработчиков к образованию впоследствии собственных стартапов и созданию высокотехнологичных рабочих мест. Мишустин напомнил, что кабмин ранее обсуждал, как заинтересовать молодежь созданием новых проектов. "Нужно культуру стартапов привнести в высшее образование, чтобы молодой человек мог выбрать после окончания обучения возможность продолжать свою деятельность в стартапе, - указал он. - Я попрошу наших министров с вами обсудить идеи, связанные с тем, как продолжать образование уже в стартапе".

Карбоновый полигон

В центре "Хайпарк" также состоялась презентация проекта "Карбоновый полигон".

Как рассказал премьер-министру РФ Саидов, это специальная площадка, предназначенная для сбора и калибровки спутниковых данных и данных беспилотников для повышения эффективности внедрения инновационных технологий по улавливанию углекислого газа из атмосферы. Проект позволит получать более точные сведения о загрязнении почвы, воды и воздуха.

Полигон планируется сформировать из 10 участков, которые охватывают основные существующие на территории Чечни ландшафты. В проекте участвуют два вуза - ГГНТУ и ЧГУ. Создать полигон планируется за счет средств федерального центра, а также путем привлечения бизнес-партнеров.

Глава кабмина РФ отметил, что чеченские вузы, ведущие этот проект, работают "на острие самых важных тем мировой повестки". Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин на климатическом саммите 22 апреля говорил о важности борьбы с выбросами парниковых газов и утилизации отходов. Премьер оценил высокий уровень разработок чеченских вузов в этой сфере. Он заверил, что эти начинания будут поддержаны на федеральном уровне.

Затем Мишустин отправился в следущий пункт своего маршрута. Уехал он на одном автомобиле с Кадыровым. Глава региона сидел за рулем Mercedes-Maybach, а премьер расположился рядом на переднем сидении.