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Объем незаконного оборота оружия в России снизился более чем на 6% в 2020 году

С 2020 года с использованием оружия совершили 5,2 тыс. преступлений, сообщили в ГП

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Объем незаконного оборота оружия снизился в прошлом году в России более чем на 6% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Фиксируется снижение объемов незаконного оборота оружия на 6,6%, который однако остается значительным. Так, количество соответствующих преступлений по итогам 2020 года составило 24,8 тыс., в том числе 4 907 фактов сбыта. При этом раскрывается в части сбыта оружия немногим более половины преступлений, а в целом по данной категории преступлений раскрываемость составляет 73%", - говорится в документе.

Вместе с тем, отмечено в докладе, с 2020 года с использованием оружия совершено 5,2 тыс. преступлений, однако снижение этого показателя не является тенденцией, так как он демонстрирует ежегодные колебания, сохраняя примерно одинаковый уровень.

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