Матвиенко уверена, что лишь общими усилиями стран можно улучшить экологию планеты

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что только общими усилиями государств можно добиться улучшения экологической ситуации на планете. Об этом она сказала журналистам в пятницу.

"Президент России [Владимир Путин] подтвердил во время своего выступления на саммите по климату, который проводили США, что Россия готова быть проводником ответственной политики в сфере экологии, климата. Президент подчеркнул важность одностороннего сотрудничества. Только общими усилиями можно добиться улучшения экологической ситуации на планете. Это, строго говоря, вопрос сохранения жизни на нашей планете. Мы, безусловно, приветствуем возвращение США в Парижское соглашение по климату, это очень важно", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что практические шаги по сохранению экологии будут отработаны в ходе Невского международного экологического конгресса, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 мая. "Именно Совет Федерации инициировал возобновление проведения международного Невского экологического форума. Уверена, что очень своевременно в развитие тех задач, которые поставлены президентом, на форуме с участием международных экспертов, партнеров будут отработаны практические дальнейшие шаги по сохранению экологии", - подчеркнула Матвиенко.