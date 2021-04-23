В Ярославле начали полный цикл выпуска препарата для пациентов с множественной миеломой

ТАСС, 23 апреля. Фармацевтическая компания "Такеда Россия" (входит в Takeda Pharmaceutical Company Limited), завод которой расположен в Ярославле, начала полный цикл выпуска орфанного препарата для пациентов с множественной миеломой, объем инвестиций в локализацию производства составил 590 млн рублей, сообщила в пятницу на церемонии открытия производства президент компании Елена Карташева.

Множественная миелома на данный момент является неизлечимым заболеванием и составляет 1% среди всех злокачественных опухолей и 13% в структуре гемобластозов (опухолевых заболеваний кроветворной и лимфатической ткани). Заболеваемость множественной миеломой в России составляет два случая на 100 тыс. населения, а смертность - 4,1 случая на 100 тыс. населения в год, средний возраст пациентов впервые заболевших множественной миеломой приходится на 64 года.

"Общий объем инвестиций в локализацию составил 590 млн рублей, а созданные производственные мощности позволяют удовлетворять потребность России и стран ЕАЭС в этом препарате. А значит, еще больше пациентов с множественной миеломой смогут получить необходимую им терапию", - приводит пресс-служба предприятия слова Карташевой.

В пресс-службе предприятия отметили, что препарат был зарегистрирован в России в 2017 году, через год выведен на российский рынок и имеет статус орфанного. В апреле 2021 года комиссия Минздрава РФ рекомендовала это лекарство к включению в федеральную программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

По словам губернатора Дмитрия Миронова, борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением работы системы здравоохранения в РФ и в Ярославской области внедряются инновационные подходы, высокотехнологичные методики лечения, больницы оснащаются современным оборудованием, открываются центры амбулаторной онкологической помощи. "Выйти на самый высокий уровень в борьбе с онкологией - задача, поставленная президентом, и мы движемся в этом направлении: смертность населения в Ярославской области от злокачественных новообразований за три года снизилась. Безусловно, необходимо достигать больших результатов, работать системно, и это невозможно без лекарственного обеспечения больных современными препаратами", - приводит пресс-служба правительства региона слова Миронова.

Также в ходе открытия нового производства ректор Ярославского государственного медицинского университета Алексей Павлов и директор завода "Такеда Россия" Крис Бутткус подписали меморандум, согласно которому они будут совместно развивать профессиональное образование в Ярославской области в сфере высокотехнологичного производства твердых и жидких лекарственных форм, добавили в пресс-службе.