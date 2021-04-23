Мишустин призвал бороться со стереотипом, что для хорошей работы нужно высшее образование

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал бороться с убеждением, что на хорошую работу можно устроиться только с высшим образованием. В рамках рабочего визита в Грозный в пятницу он также сообщил, что поручит профильным министерствам совместно с правительством Чечни проработать программу занятости для выпускников колледжей республики

Отвечая на вопрос о трудоустройстве выпускников колледжей во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета, Мишустин рассказал студентами о молодом человеке Максиме, для которого он был наставником в рамках конкурса "Лидеры России". "Он в Mail.ru написал одну из самых важных программ, занимался этой цифровой платформой. Умница! Но не закончил вуз. Я ему говорил, что надо закончить. Он отвечал: зачем мне это. Мы долго говорили с ним, и скажу честно, он меня убедил, что его знания и профессионализм достаточны, чтобы работать", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что "у нас бытует мнение, что на работе нельзя занять какую-то должность, если нет высшего образования". "Я считаю, что мы должны с этим побороться. Ребята-профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут", - добавил он.

Глава кабмина РФ пообещал поручить профильным ведомствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики. Он рассказал, что накануне в координационном центре при правительстве обсуждались вопросы трудоустройства молодых кадров. "Получение хорошего образования в колледже - это очень важный этап. Учась в колледже, ребята должны знать, какая для них возможна работа. Понимаю, что многие беспокоятся: я поступлю в колледж, а кем я завтра буду работать? Я попрошу наши профильные министерства вместе с правительством Чечни проработать такую программу, чтобы ребята, которые придут в колледжи, понимали, где будут работать. Это программа занятости", - пояснил премьер-министр РФ.

"Скажу одно: профессионалитет, или колледж, - это блестящая возможность получить классное образование. У нас существует мнение, что высшее образование - это что-то высшее. Слово "высшее" предполагает превосходство, а это не так", - сказал Мишустин. По словам премьера, если человек - профессионал в своей сфере, то не имеет значения, есть ли у него высшее образование в этой области. В частности, это касается техников, технологов, IT-специалистов, сказал глава кабмина. Тему прокомментировал и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в России сейчас 54% школьников после 9 класса идут в колледжи на рабочие специальности. Власти РФ, по его словам, намерены уделять пристальное внимание программе развития профессионалитета, "чтобы каждый выпускник колледжа нашел себя в том городе или поселке, где он живет, и был трудоустроен по специальности".

Отвечая на вопрос о грантовой поддержке студентов чеченских вузов, Мишустин рассказал, что "порядка 100 грантов на сумму не менее 100 млн рублей будет распределено - деньги в бюджете этого года предусмотрены". "Для этого (для получения гранта) нужна сильная заявка, чтобы удивить. Если вы правильно заполните заявку и все эти идеи, которых у вас много, изложите, уверен, что сможете претендовать на этот грант", - добавил премьер.