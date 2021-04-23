Совфед одобрил закон об автоматизации предоставления мер соцподдержки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, дающий возможность назначать и предоставлять меры социальной поддержки через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

ЕГИССО действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для их предоставления. "Законопроектом предлагается расширить перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой, отнеся к ним осуществление процесса назначения и предоставления мер социальной поддержки", - говорится в пояснительной записке.

По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, субъекты РФ смогут использовать систему для назначения мер социальной поддержки, что "обеспечит оперативность принятия решений соответствующими органами и упростит для граждан процесс предоставления документов для получения мер социальной поддержки". "Так, сведения о доходах либо сведения о рождении детей будут посредством системы автоматизированно получать органы соцзащиты из других источников, например, из Федеральной налоговой службы, без участия граждан и без бумажных запросов", - пояснила ТАСС Карелова.

Документ также дает возможность государственным органам и организациям, предоставляющим меры социальной поддержки, у которых отсутствуют свои информационные системы, пользоваться для этих целей ЕГИССО.