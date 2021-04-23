Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ситуация по коронавирусной инфекции в России достаточно стабильная, можно говорить о выходе заболеваемости в стране на "определенное плато". Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня в Российской Федерации достаточно стабильная ситуация [с коронавирусом]. Осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конец осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране", - сказала она на презентации мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для глав зарубежных дипмиссий в Москве.

Попова добавила, что еженедельное число зараженных на 100 тыс. населения составляет 41,6 за последнюю неделю. По ее словам, это "достаточно невысокий показатель".

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России наблюдается распространение мутировавших британского и южноафриканского штаммов коронавируса, но оно не такое выраженное, как в других странах. Однако риски, по ее словам, не снижаются, поэтому Россия принимает все меры для препятствия рискам их завоза.

Рекомендация ВОЗ

Попова поддержала рекомендацию Комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации не увязывать выдачу разрешений на въезд в страну с вакцинацией от коронавируса.

"Это позиция Всемирной организации здравоохранения, но не вижу основания к ней не прислушиваться на сегодняшний день", - сказала она.

Ранее в ВОЗ рекомендовали не требовать доказательств вакцинации при международных поездках.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 143 млн человек, свыше 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 727 125 случаев заражения, выздоровели 4 352 873 человека, умерли 106 706. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.