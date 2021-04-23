Умер председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко скончался. Об этом сообщил в пятницу глава Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Ушел из жизни председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Дмитриевич Антосенко - талантливый государственный деятель, ответственный руководитель, настоящий профессионал своего дела, который многое сделал для развития строительной отрасли в стране", - сказал Шапошников.

Спикер отметил, что на протяжении многих лет Антосенко успешно возглавлял Мосгосстройнадзор, вкладывал всю свою энергию и силы в решение вопросов, касающихся градостроительной политики и строительства в Москве.

"Он эффективно организовал качественный контроль на столичных стройках, всегда занимал твердую позицию при принятии решений о выдаче разрешений на строительство или ввод объектов в эксплуатацию. Своим созидательным трудом, неравнодушным отношением к людям, высокими деловыми и человеческими качествами он заслужил искреннее уважение коллег и единомышленников", - сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы также выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам Антосенко от имени депутатов столичного парламента и себя лично.

Антосенко родился 9 февраля 1959 года в Самаре. Он окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1981 году; был назначен первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) в апреле 2006 года. С февраля 2013 года Антонесенко являлся первым зампредседателя Мосгосстройнадзора, а с 4 февраля 2014 года - председателем Комитета государственного строительного надзора города Москвы.