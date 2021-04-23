Размер Нобелевской премии в 2021 году составит около $1,2 млн

СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в прошлом, составит 10 млн крон ($1,19 млн). Об этом сообщил в пятницу Нобелевский фонд.

"В 2020 году Нобелевская премия была увеличена с 9 млн шведских крон до 10 млн в каждой категории. Работа, проделанная в последние годы по укреплению финансового положения Нобелевского фонда, позволила увеличить денежную составляющую. Сумма премии 2021 года была установлена правлением Нобелевского фонда в размере 10 млн шведских крон на каждую категорию премии", - отмечается в пресс-релизе фонда.

Как поясняется в сообщении, рыночная стоимость общего инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец 2020 года составила 5,176 млрд шведских крон (более $616,19 млн). Без учета стоимости собственности, находящейся во владении фонда, размер инвестиционного капитала составил 4,882 млрд шведских крон (более $581,19 млн). В течение 2020 года рентабельность инвестиционного капитала составила 8,5%.

Нобелевская неделя 2021 года откроется в Стокгольме 4 октября объявлением лауреата в области физиологии и медицины. 5 октября назовут имя лауреата по физике, 6 октября - химии, 7 октября - по литературе. 8 октября в Осло объявят лауреата премии мира, 11 октября вновь в Стокгольме - имя обладателя Премии Государственного банка Швеции памяти Альфеда Нобеля в области экономики.