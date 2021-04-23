Школы внесут изменения в учебный график после объявления 4-7 мая нерабочими днями

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские школы внесут коррективы в учебный график после объявления нерабочих дней между майскими праздниками, заявили в пресс-службе Минпросвещения журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение пятницы подпишет соответствующий указ.

"В соответствии со статьей 28 федерального закона <…> "Об образовании в Российской Федерации" образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в целях реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - сообщили в пресс-службе.