В Ивановской области разрешили открыть читальные залы библиотек

ТАСС, 23 апреля. Власти Ивановской области смягчили ограничительные меры, введенные из-за пандемии, разрешив открыть для посетителей читальные залы библиотек. Соответствующее решение в пятницу принял региональный оперштаб, сообщает Департамент здравоохранения Ивановской области.

"Решением регионального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции принято решение открыть для посетителей читальные залы библиотек с соблюдением противоэпидемических регламентов", - говорится в сообщении.

Ранее ивановские власти разрешили не проходить двухнедельный карантин въезжающим в регион, если они прошли полный курс вакцинации. Кроме того, оперштаб одобрил решение о 75%-ной заполняемости детских оздоровительных лагерей в регионе и открытие уличных аттракционов к майским праздникам.

По состоянию на 23 апреля, в Ивановской области зарегистрированы 33,9 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки 63 диагноза, что втрое меньше зимних показателей. Умерли 1 129 пациентов, первым компонентом вакцины привились более 101,4 тыс. человек, завершили курс вакцинации 66,3 тыс. человек.