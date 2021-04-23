Почти 95 тыс. детей пострадали от рук преступников в 2020 году в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Почти 95 тыс. детей пострадали в результате совершенных в их отношении преступлений в 2020 году, более половины их которых совершаются членами их семей. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В целом за прошедший год реже становились потерпевшими от преступлений дети (меньше на 11,8%). Всего от криминальных посягательств пострадал 94 881 ребенок. На 3,2% сократилось количество несовершеннолетних, погибших в результате преступлений (до 2 254), в том числе ставших жертвами убийств - на 5,2 % (до 423)", - говорится в докладе.

Больше всего пострадавших от преступлений детей зафиксировано в Башкирии, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Кемеровской, Свердловской и Челябинской областях. Общее количество преступлений в отношении детей сократилось на 9,1% и составило чуть более 90 тыс. "Из числа расследованных преступлений в отношении детей более половины совершены членами семьи, в том числе родителями. В единичных случаях преступления совершают опекуны и сотрудники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - отмечается в докладе.