Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным при въезде в Россию

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность полного перехода на приложение "Путешествую без COVID-19" для допуска иностранцев в страну. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на презентации в МИД РФ мобильного приложения.

"В принципе мы рассматриваем возможность перехода полностью на электронные средства, а именно - на приложение "Путешествую без COVID-19" для тех, кто будет въезжать в РФ в рамках существующей системы. Поэтому такая возможность рассматривается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Заместитель председателя правительства также указал, что в настоящее время это приложение могут использовать граждане Евразийского экономического союза, которые въезжают на территорию России из Белоруссии, Армении и Киргизии.

"То есть тех стран, где в настоящее время есть лаборатории, - пояснил он. - И также из этих стран на территорию России могут въезжать те люди, у которых есть обычные бумажные справки о ПЦР-тестах".