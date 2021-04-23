Крым ожидает более 1 млн туристов на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Турпоток в Крым на майские праздники в этом году, как прогнозируется, составит более 1 млн человек, сообщил журналистам в пятницу министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Мы понимаем, что идем с превышением к 2019 году, который считался рекордным за весь постсоветский период (порядка 20%). Мы понимаем, что на майские праздники у нас будет более 1 млн туристов", - сказал Волченко.

Он отметил, что предстоящий сезон будет "серьезным испытанием, серьезной ответственностью для всего Крыма, туристического сектора прежде всего".

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.