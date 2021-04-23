"Медуза" оспорит включение в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Русскоязычное интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, оспорит свое включение в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале издания.

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"Сегодня российские власти признали "Медузу" СМИ - иностранным агентом. Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать", - говорится в сообщении.

О включении издания в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Минюст сообщил в пятницу.

Также в реестр вошло "Первое антикоррупционное СМИ".