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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

У Абызова диагностировали пневмонию

Его состояние стабильно, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пневмония диагностирована у бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и ряде других преступлений.

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Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

"Он заболел пневмонией, состояние Абызова стабильное. Температуру экс-министру сбили, а диагноз COVID-19 пока не подтвердился. Пневмонию Абызов переносит в легкой форме", - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что Абызова, который находился в одной камере СИЗО "Лефортово" с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, у которого ранее выявили коронавирус, госпитализировали в тюремную больницу "Матросской Тишины" с подозрением на COVID-19.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичРоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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