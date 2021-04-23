У Абызова диагностировали пневмонию

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пневмония диагностирована у бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и ряде других преступлений.

Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

"Он заболел пневмонией, состояние Абызова стабильное. Температуру экс-министру сбили, а диагноз COVID-19 пока не подтвердился. Пневмонию Абызов переносит в легкой форме", - сказала она.

Ранее ТАСС сообщал, что Абызова, который находился в одной камере СИЗО "Лефортово" с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, у которого ранее выявили коронавирус, госпитализировали в тюремную больницу "Матросской Тишины" с подозрением на COVID-19.