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Пандемия COVID-19

В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших COVID-19. Это максимум с начала пандемии

Согласно подсчетам ТАСС, предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие семь дней возросло на 5,7 млн. Это максимум с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря 2020 года.

Сейчас темпы распространения инфекции выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки, тогда как в Восточной Европе, где с начала месяца фиксировался резкий рост заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась.

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