Наказание за изготовление огнестрельного оружия может составить до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Наказание за незаконное изготовление оружия может составить до шести лет лишения свободы, а в случае совершения преступления организованной группой лиц - до 10 лет, за незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж будет грозить до двух лет тюрьмы. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте, внесенном в пятницу в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно документу, за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет (сейчас от трех до пяти лет). Соответствующие поправки вносятся в статью 223 УК РФ. Размер штрафа при этом сохраняется на текущем уровне - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание составит от шести до восьми лет лишения свободы (сейчас - от трех до семи лет) со штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет. Если преступление совершено организованной группой, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до десяти лет (сейчас - от пяти до восьми лет). Штраф в таком случае предлагается увеличить - его максимальный размер составит 500 тыс. рублей (сейчас - 400 тыс. рублей).

Кроме того, законопроект вводит уголовную ответственность на незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, сегодня за незаконные изготовление и продажу такого пневматического оружия "предусмотрена лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа, не оказывающего должного воздействия на правонарушителей". В связи с этим предлагается ввести уголовную ответственность, как за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, холодного и метательного оружия. Так, осужденным грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тыс. рублей.

Помимо этого, законопроектом ужесточается ответственность за незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и взрывных устройств, соответствующие поправки вносятся в статью 223.1 УК РФ. Предлагается лишать за это свободы на срок не от трех до шести лет, как сейчас, а на срок от восьми до 10 лет, возрастает и максимальный размер штрафа - с 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, они понесут наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет (сейчас 5-8 лет), штраф составит до 800 тыс. руб. Такое деяние в составе организованной группы будет караться лишением свободы на срок 15-20 лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас - 8-12 лет со штрафом до 500 тыс. руб.).